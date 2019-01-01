السودان.. البشير يأمر بالتحقيق في أحداث العنف خلال الاحتجاجات

المصدر: ا ف ب

أمر الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد، مؤخرًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقُتل 19 شخصًا على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز.

لكن منظمة العفو الدولية أفادت بأن 37 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاجات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا” أن الرئيس عمر البشير أصدر الثلاثاء “قرارًا جمهوريًا بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل” محمد أحمد سالم.

وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها.

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات حتى الآن، بينما اعتقل عناصر الأمن عدة قادة من المعارضة وناشطين في حملة أمنية استهدفت الأشخاص المشتبه بتنظيمهم الاحتجاجات.