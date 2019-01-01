رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: أداؤنا الاقتصادي في العراق سلبي بخلاف السعودية وتركيا

هاجم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بشه، اليوم الثلاثاء، حكومة بلاده، واصفًا أداءها الاقتصادي في العراق بالسيئ للغاية.

وأكد فلاحت بشه، عقب اجتماع للجنة الأمن القومي، “لقد أثيرت مسألة أنه بالنظر إلى الأداء الجيد لإيران في الساحة السياسية والعسكرية في العراق، لكن عملها في المجال الاقتصادي، كان سلبيًّا للغاية”.

وأضاف “أن البضائع الإيرانية غير موجودة في أسواق بغداد، وفي مدينتي النجف وكربلاء، هناك منافسة غير عادلة، وهي عمليًّا خطوة لإبعاد الشركات الإيرانية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إلى أن السعودية وتركيا اتخذتا مكانًا في السوق العراقية بالإضافة إلى العلاقات الواسعة مع الوكالات الحكومية.

وبحسب فلاحت بشة، “إذا ضاعت الدائرة الاقتصادية، فإن كل ما قمنا به في الساحة السياسية والعسكرية سيكون ضائعًا، وسيكون من التاريخ”.

وتقول الحكومة الإيرانية في عدة تقارير رسمية صادرة عنها أن العراق هو ثاني أكبر سوق للصادرات الإيرانية، وأعلن السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي، في مطلع نوفمبر الماضي، عن وصول حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى ثمانية مليارات ونصف المليار دولار سنويًّا، مبينًا أن هناك 79 شركة إيرانية تعمل في العراق في عدة مجالات.

يذكر أن الرئيس حسن روحاني، قال خلال استقبال نظيره العراقي، “إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويًّا من 12 مليار دولار”.