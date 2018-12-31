الشرطة السودانية: استقرار أمني نسبي في البلاد باستثناء ولايتين

أعلنت الشرطة السودانية، الإثنين، أن ولايات البلاد شهدت “استقرارًا أمنيًا نسبيًا، اليوم”، عدا بعض الأحداث في ولايتي الخرطوم (وسط)، وسنار (جنوب شرق).

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الناطق باسم الشرطة، هاشم علي عبدالرحيم، قوله: إن “ولايات السودان (18 ولاية) شهدت، اليوم الإثنين، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الأمنية، عدا بعض الأحداث المتفرقة بولايتي الخرطوم وسنار”.

وأضاف عبدالرحيم: “دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات”.

فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة) أن عدد الإصابات في احتجاجات، اليوم، بالعاصمة الخرطوم بلغ 8 إصابات.

وقالت في بيان: إن “هناك إصابات بالرصاص في الرأس والفخذين لعدد من المتظاهرين، كما أن هناك كسرًا لأحد المحتجين في اليد، وإصابة بسبب عبوة غاز مسيل للدموع”، وفق البيان.

وأضافت أن هناك “إصابات باختناق بسبب الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع”، دون تفاصيل.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية، غير أن الرئيس عمر البشير أصدر، مساء الإثنين، قرارًا جمهوريًا بـ”تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد”.

وفي وقت سابق اليوم، فرّقت الشرطة السودانية مئات المتظاهرين وسط العاصمة الخرطوم، قبل توجههم للقصر الرئاسي لتقديم مذكرة تطالب بتنحي البشير.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي توقيف العشرات وصورًا وفيديو لمصابين في المظاهرات.