أنباء عن القبض على إبراهيم الجضران بعد معارك في الجنوب الليبي

قالت مصادر عسكرية ليبية إن القيادي في المجموعات الإرهابية والمطلوب للعدالة، إبراهيم الجضران، ألقي القبض عليه مساء الإثنين، خلال اشتباكات مسلحة دارت منذُ الظهيرة بمناطق جنوب ليبيا، ولا تزال مستمرة.

وقال النقيب محمد بوخزام من إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الليبي: إن وحدات من القوات المسلحة الليبية كلفت بمهام محددة اشتبكت مع مجموعات إرهابية مسلحة.

وأضاف في تصريح له بأن المعارك أسفرت عن وفاة جنديين وجرح 14 آخرين، كما تم قتل وجرح العشرات من المجموعات المسلحة.

يذكر أن إبراهيم الجضران كان يرأس حرس المنشآت النفطية زمن حكومة علي زيدان، وكذلك خليفة الغويل، وقام بقفل الموانئ النفطية لعدة شهور عام 2013 مما تسبب في خسائر فادحة للدولة الليبية.