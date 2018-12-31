الأردن.. مشاجرة عنيفة خلال محاضرة للمعارض البارز ليث شبيلات (فيديو)

نشبت مساء الاثنين مشاجرة جماعية واسعة خلال إلقاء المعارض الأردني البارز ليث شبيلات محاضرة في محافظة إربد شمال البلاد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو يظهر جزءًا من المحاضرة التي تحولت إلى ساحة للشجار، بشبب كلمات ألقاها المعارض شبيلات و”استفزت بعض الحاضرين”.

وتراشق المتشاجرون بالمقاعد الحديدية التي وجدت في المكان، وسط أجواء مشحونة وأصوات غاضبة، تدعو شبيلات لمغادرة محافظة إربد.

ونفى “شبيلات” في حديثه لـ”إرم نيوز” بأن يكون تعرض لاعتداء جسدي خلال المشاجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى “وجود نية مبيتة للاعتداء عليه، وعرقلة استكمال المحاضرة”.

وأضاف أن “شعارات الإصلاح التي طرحها خلال المحاضرة استفزت البعض”، مما أدى إلى نشوب المشاجرة.

ونظّمت المحاضرة بمناسبة ذكرى إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ويعتبر شبيلات أحد أبرز المعارضين السياسيين في الأردن، حيث تعرض للضرب مرات عدة بسبب مواقفه.



