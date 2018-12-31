عباس: لن نقبل بأي شكل من أشكال صفقة العصر

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين، رفضه الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام المعروفة بـ”صفقة القرن”، مجددًا التأكيد أنها مرفوضة من كل فلسطيني.

وقال عباس خلال إيقاده شعلة الذكرى الـ54 انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطينية “فتح”، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: “لن نقبل بأي شكل من أشكال صفقة العصر المرفوضة من الكل الفلسطيني”.

وتُجهز إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة للسلام يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.

ويرفض عباس التجاوب مع أي جهود أمريكية منذ إعلان ترامب مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/ أيار الماضي.

في شأن آخر، اعتبر عباس أن “من يمنع إيقاد شعلة الانطلاقة في غزة خارج عن الصف الوطني”، في إشارة على يبدو إلى حركة “حماس” التي اتهمتها “فتح” أمس بإعاقة مهرجان الحركة المقرر في غزة غدًا واعتقال المئات من كوادرها.