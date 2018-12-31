مقاتلات F16 عراقية تنفذ غارات ضد داعش داخل سوريا

أعلن العراق، اليوم الإثنين، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو قامت بتوجيه ضربات ضد تنظيم داعش المتشدد، في منطقة “سوسة” داخل الأراضي السورية.

وقال بيان لمركز الإعلام الأمني العراقي، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، نفذت طائرات F16 العراقية، اليوم، ضربة موجعة ومؤثرة في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية”.

وأضاف البيان، أن “الهدف الذي دمر بالكامل عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدم كوكر للإرهابيين، وتمت الضربة خلال عقد اجتماع ضم 30 قياديًا مهمًا من داعش”.

وأفادت مصادر حكومية عراقية، أمس الأحد، عن أن الرئيس السوري بشار الأسد سمح للعراق بـ”قصف مواقع داعش في سوريا دون الرجوع إلى السلطات السورية”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

يذكر أن الطائرات العراقية نفذت أكثر من مرة، ضربات استهدفت مقرات تابعة لتنظيم داعش داخل سوريا، وأسفرت عن مقتل قادة بارزين في التنظيم، وفق بيانات رسمية عراقية.

ودائمًا ما تعلن الحكومة العراقية أن تلك الضربات تأتي بالتنسيق مع نظام بشار الأسد في سوريا.