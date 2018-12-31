احتجاجات حاشدة في الخرطوم ضمن “موكب 31 ديسمبر” .. والشرطة تتدخل (فيديو)

خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن احتجاجات حاشدة ضد الحكومة، ولمطالبة الرئيس عمر البشير “بالتنحي”.

وردد المتظاهرون هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”، وكان مقرر توجه المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، إلا أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين.

وأطلق على هذه التظاهرات موكب 31 ديسمبر، للسير إلى “القصر الجمهوري ومطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي”.

عااااااااااجل الخرطوم Posted by ‎الحرة السودانية‎ on Monday, December 31, 2018

الخرطوم الان سلمية سلمية#تسقط_بس#موكب٣١ديسمبر Posted by ‎محمد نغمه‎ on Monday, December 31, 2018

الخرطوم تنتفض الان#موكب_القصر Posted by ‎اخو فارس‎ on Monday, December 31, 2018

الان⁧‫#موكب_31ديسمبر‬⁩ ‬‫الخرطوم الان الي القصر حتى النصر ‬‫⁧‫#مدن_السودان_تنتفض‬⁩ Posted by Limia Eltaher on Monday, December 31, 2018

وأغلق السوق العربي، أكبر أسواق وسط المدينة كما أغلق “مول الواحة” أحد أكبر المراكز التجارية في الخرطوم، وقد وقفت سيارات الجيش والشرطة، وسيارات أخرى للأمن عليها أفراد بزي مدني، أمام المؤسسات الحكومية في الخرطوم.

وكان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي مستقل) الذي دعا لتسيير موكب جماهيري؛ لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب بتنحي البشير، قد لقي تضامنًا من أحزاب معارضة، أعلنت مشاركتها في الموكب.

وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمّت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

والخميس، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، في حين أصيب 219 مدنيًا و187 من القوات النظامية.‎