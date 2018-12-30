حماس: مصر تطلق سراح 3 فلسطينيين احتجزتهم عدة أشهر

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، مساء الأحد، أن السلطات المصرية أطلقت سراح 3 فلسطينيين من قطاع غزة، بعد احتجازهم بضعة أشهر.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم، وصلت الأناضول نسخة منه:”استقبل رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم 3 فلسطينيين أفرجت عنهم السلطات المصرية بعد اعتقال دام عدة أشهر”، ( لم تحددها).

وأضافت:”تم الإفراج عن حسام أبو وطفة، ومحمد غيث، وأيمن مليحة، بجهود من عضو المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار”.

وأكد هنية، خلال لقائه بالفلسطينيين المفرج عنهم، في مكتبه بغزة، “تطور العلاقة مع الأشقاء المصريين”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن الفلسطينيين الثلاثة انقطع الاتصال بينهم وبين ذويهم أثناء سفرهم عبر معبر رفح.

وقالت تلك الوسائل، على لسان ذوي أبو وطفة، إن آثاره اختفت في إبريل/نيسان الماضي أثناء سفره عبر معبر رفح.

فيما تم احتجاز مليحة، لدى عودته من ماليزيا في أغسطس/آب 2017، عقب انتهائه من دراسة الدكتوراة، وفق تلك الوسائل.

ولم تتضح ملابسات احتجاز الفلسطيني الثالث محمد غيث، كما لم يصدر أيُّ تعليق من الجانب المصري حول بيان حماس، أو أسباب احتجازهم.