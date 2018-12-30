السودان.. 19 دعوى قتل و203 سرقة وتلف منذ بدء الاحتجاجات

أعلن رئيس النيابة العامة السودانية عامر إبراهيم أن عدد الدعاوى الجنائية المتعلقة بالخسائر في الأرواح خلال الاحتجاجات الأخيرة، بلغ 19، إضافة إلى 203 دعاوى بالسرقة والتلف، في 4 من ولايات البلاد.

ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الحالي احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمّت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

ووجَّه إبراهيم الذي يرأس اللجنة العليا لمتابعة سير التحقيقات في الاحتجاجات، تقريرًا للنائب العام عمر أحمد محمد، الأحد، جمع فيه كل الإحصاءات المتعلقة بقضايا الخسائر خلال الاحتجاجات الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية.

وأوضح التقرير أن عدد الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح في الولاية الشمالية بلغ 3، فيما وصلت بلاغات السرقة إلى 13 دعوى جنائية.

وأضاف:”بلغت الدعاوى في نهر النيل شمال البلاد المتعلقة بخسائر الأرواح 6، منهم 5 مواطنين، وواحد من القوات النظامية، وبلغت دعاوى السرقة والتلف 41″.

أما في ولاية القضارف شرق البلاد فبلغت الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح 7، خلافًا لـ 136 دعوى جنائية متعلقة بالسرقة، والنهب، والتلف، وفق ذات المصدر.

وأشار إبراهيم إلى أن الدعاوى في ولاية النيل الأبيض في الجنوب بلغت 3 متعلقة بالخسائر في الأرواح، و13 دعوى جنائية في السرقة، لافتًا إلى أنه تم ضبط عدد كبير من المتهمين.

وناشدت اللجنة العليا للتحقيقات، المواطنين بتقديم أي معلومات تتعلق بالدعاوى الجنائية والشكاوى إلى مكاتب النيابة العامة في المركز والولايات.

وأعلنت الحكومة الخميس أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، فيما أُصيب 219 مدنيًا، و187 من القوات النظامية.