السودان.. مرسومان رئاسيان بمد الطوارئ في كسلا وشمال كردفان

تقدمت السلطات السودانية، اليوم الأحد، إلى البرلمان، بمرسومين رئاسيين بمد حالة الطوارىء في ولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة 6 أشهر.

وأجاز البرلمان السوداني تشكيل لجنة طارئة لدراسة المرسومين، عقب إيداع وزير العدل محمد أحمد سالم، المرسومين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن اللجنة الطارئة شكلت برئاسة عثمان آدم نمر، رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، وآخرون.

ودعا رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، اللجنة إلى عقد اجتماع طارئ، غدًا الاثنين، لدراسة المرسومين، وطالبها بتقدم تقرير للبرلمان في جلسة الأربعاء المقبل.

وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن السودان فرض حالة الطوارىء في ولايات القضارف، والنيل الأبيض، ومدن دنقلا وبربر وعطبرة.

وتعيش 9 ولايات، من جملة ولايات البلاد الــ18، حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وولايتي كسلا وشمال كردفان.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أقر البرلمان السوداني، بالأغلبية، تمديد إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان، وكسلا مدة 6 أشهر.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مراسيم جمهورية بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة 6 أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية.

ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس/آب 2017، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.