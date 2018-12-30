أول تعليق أردني رسمي حول حادثة دوس وزيرة على علم إسرائيل

ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الأحد، أنها تتعامل “عبر القنوات الدبلوماسية” مع حادثة دوس الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات على العلم الإسرائيلي، وذلك في أول تعليق رسمي من المملكة حول الحادثة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ماجد القطارنة، إن “السفارة الإسرائيلية في عمّان اتصلت بوزارة الخارجية، وطلبت إيضاحات حول مرور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فوق العلم الإسرائيلي خلال دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية يوم الخميس لحضور اجتماع رسمي”.

وأضاف القطارنة في بيان، أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت اليوم أيضًا لقاء القائم بالأعمال في السفارة في تل أبيب لذات الموضوع.

وتابع أنه “تم إعلام الجانب الإسرائيلي أن المبنى هو مبنى خاص، وأن الوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي”.

وأكد أن”الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقًا للأصول المرعية في مثل هذه الحالات”.

كما أكد على”احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وجرى تداول صورة لـ”غنيمات” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي تدوس على العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها مقرَّ مجمع النقابات في العاصمة عمّان، حيث عقد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اجتماعًا مع ممثلي النقابات المهنية.