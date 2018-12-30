فتح تتهم حماس باعتقال كوادرها بالتزامن مع إعلانها إقامة مهرجان في غزة

أكدت حركة فتح، يوم الأحد، أن عددًا كبيرًا من كوادرها وقياداتها على مستوى الأقاليم في قطاع غزة، تعرضوا للاعتقال على يد أجهزة الأمن التي تديرها حركة حماس في القطاع المحاصر.

وقال الناطق باسم الحركة في غزة، عاطف أبو سيف، في حديث لـ”إرم نيوز”، إن “حماس اعتقلت العشرات من أمناء سر وكوادر الحركة في غزة بالتزامن مع إعلان الحركة عن إقامة مهرجان ذكرى انطلاقتها الرابعة والخمسين في المدينة”.

وأضاف أن “حركته أبلغت حماس بنيتها إقامة مهرجان انطلاقة فتح منذ الثالث من الشهر الجاري، إلا أن حركة حماس لم ترد على الطلب الذي هو حق لنا ولا يحتاج إذنًا من أحد”.

وأعلنت حركة فتح، صباح اليوم، نيتها إقامة مهرجان في قطاع غزة في الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقتها، في السابع من الشهر المقبل.