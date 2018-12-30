“معاريف” تؤكد مقتل عنصر من حزب الله بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق (صورة)

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن أحد كوادر تنظيم حزب الله اللبناني، قُتل في الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على دمشق، الثلاثاء الماضي.

ونقلت الصحيفة عن تقارير أن “الناشط حسن سلمان – وهو عنصر من عناصر حزب الله من مدينة سمشطار في بلعبك اللبنانية – قُتل على ما يبدو في الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق، عندما كانت طائرة إيرانية هناك تنقل أسلحة من طهران إلى دمشق، وكانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان”.

وفي وقت سابق، نفت تقارير لبنانية، ما أوردته وزارة الدفاع الأمريكية بأن الهجوم الأخير على دمشق قتل فيه قادة كبار من حزب الله.