البشير في لقاء بقيادات الشرطة: سنخرج من الأزمة.. ونحن أكرم من أن نكون نازحين

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، أن بلاده ستخرج من الأزمة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية، أحمد بلال، وقوف الشرطة الكامل مع البشير.

وقال البشير، خلال لقاء جمعه بقيادات الشرطة السودانية في “دار الشرطة”، بحي بري بالخرطوم، “سنخرج من الأزمة رغم محاولات بعض الناس تركيع السودان”، دون تفصيل عمن يشير إليه بكلامه.

وأضاف: “سنتجاوز المرحلة، ولكن هذا يحتاج إلى الصبر والعمل المستمر”، وتابع: “لن نسمح بانزلاق البلاد، ونحن أكرم من أن نكون نازحين ولاجئين”.

وشدد الرئيس السوداني على أن “التخريب والتدمير والنهب والسرقة تعميق للأزمة”، مؤكدًا أن “الأمن سلعة غالية، ولن نفرّط في أمن المواطن والمنشآت، والهدف ليس قتل المواطنين”.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية أحمد بلال: “نعلن وقوفنا التام والكامل مع البشير”، مضيفًا أنهم لن يسمحوا للذين يحاولون استغلال الظروف لزعزعة الأمن.

وشدد على أن “الطريق الوحيد لتبادل السلطة ليس التظاهر وإنما بالانتخابات، ولا سبيل للفوضى”، وتابع: “نعترف بالوضع الاقتصادي، ولكنها شدة وتزول، ولن نسمح أن يستغل ذلك لإشعال الفتنة”.

بدوره، قال مدير عام الشرطة، الفريق أول الطيب بابكر، إن “ما جرى في الأحداث تخريب وتدمير للممتلكات”، موضحًا أن الشرطة تلاحق “المجرمين” الذين استغلوا الاحتجاجات للنهب والسرقة.

وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

والخميس، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، فيما أصيب 219 مدنيًا و187 من القوات النظامية.