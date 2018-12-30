تيار مقتدى الصدر يكشف عن مخطط لاستهداف ترامب في العراق

كشف جليل النوري، القيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عن مخطط كانوا يعدّونه لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وقال النوري في مقال تداولته وسائل إعلام عراقية، أمس السبت : “أود أنْ أبيحَ سرًا له علاقة بأبرز حدث حصل في العراق هذه الأيام، وهو أن قائدي الصدر قد أبلغني عن موعد زيارة الأرعن (ترامب) للعراق قبل قدومه”.

وأوضح النوري أن “المقاومين” حدّدوا إثر ذلك مكانين مُحتملين للزيارة، وهما إما معسكر التاجي في بغداد، أو قاعدة عين الأسد في الرمادي، وكان الشباب بجهوزية عالية ورهن الإشارة، لكن جاءت الأوامر بالتريث حينها، وترك الأمر للقيادة العليا.

ولم يصدر أي تعليق من التيار الصدري حول تلك التصريحات التي أدلى بها النوري.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، عن زيارة سرية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق التقى خلالها جنود بلاده في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.

وأثارت الزيارة جدلًا سياسيًّا وشعبيًّا؛ لما اعتُبر خرقًا للسيادة العراقية، بسبب عدم لقاء ترامب أي مسؤول عراقي، والسرّية التامة التي أحاطت الزيارة.

كما أعادت الزيارة جدل وجود القوات الأجنبية في العراق، إذ برزت مطالبات واسعة خاصة من القوى المقربة من إيران بإنهاء الوجود الأمريكي في البلاد.