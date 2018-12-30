مقتل 30 من مسلحي حركة الشباب في إنزال جوي جنوبي الصومال

قتل 30 من عناصر حركة الشباب في عملية إنزال جوي، على مركز تدريب في مدينة “جلب” بإقليم “جوبا الوسطى” جنوبي الصومال، بحسب مصدرعسكري.

وقال قائد الفرقة 43 في الجيش، الضابط علي محمد محمود، لإذاعة “صوت الجيش”، اليوم الأحد، إن قوات صومالية خاصة، بالتعاون مع وحدات من الجيش الأمريكي نفذت، الليلة قبل الماضية، عملية إنزال جوي، على مركز تدريب عسكري لمسلحي الشباب، بينهم قياديون أجانب في مدينة “جلب”.

وأضاف الضباط، أن العملية أسفرت عن مقتل 30 من مسلحي الشباب بينهم 4 قياديين، أحدهم سوري يدعى أويس أبو حمزة، وآخر ليبي يدعى حسن القيادي أبو يحيى.

وأكد المصدر، أن المركز العسكري، الذي تعرض للعملية الأمنية، كان لتدريب الانتحاريين، وتجهيز العبوات الناسفة.