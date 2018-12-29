تل أبيب “تحتج بشدة” ضد وزيرة أردنية داست العلم الإسرائيلي في عمان

قدّمت الحكومة الإسرائيلية اليوم السبت، احتجاجًا شديد اللهجة للحكومة الأردنية، بعد معلومات وردت إليها تفيد بأن المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، قامت بالدوس على العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها مقر مجمع النقابات في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس، حيث عقد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اجتماعًا مع ممثلي النقابات المهنية، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “يديعوت آحرنوت” العبرية.

وكان محلل الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي، شمعون آران، نشرعبر حسابه على “تويتر ” تغريدة، قال فيها “أزمة جديدة بين إسرائيل والأردن بسبب قيام الوزيرة جمانة غنيمات بالدوس على علم إسرائيل المرسوم على أرضية مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان يوم الخميس”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي، أن عددًا من وزراء الحكومة الأردنية ومنهم رئيسها عمر الرزاز وصلوا يوم الخميس الماضي إلى مقر النقابات المهنية في عمان وتجنبوا الدخول من الباب الرئيس للمجمع، وذلك تجنبًا للمشي على صورة كبيرة للعلم الإسرائيلي وضعت في المدخل حتى تدوسها الأقدام، وقام الرزاز بالدخول عبر بوابة جانبية”، وقد أثار تصرف الرزاز انتقاد وسائل إعلام محلية له.

وقال الصحفي الإسرائيلي، “إن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفعت احتجاجًا شديد اللهجة على هذا التصرف للحكومة الأردنية” ، مضيفًا أنه “تم استدعاء السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي للاحتجاج أمامه يوم غد الأحد في مقر وزارة الخارجية”.

وأشار المحلل الإسرائيلي “إلى أن السفارة الإسرائيلية في عمان قدمت احتجاجًا لوزارة الخارجية الأردنية عبر القنوات الدبلوماسية”.

ويعد مقر مجمع النقابات المهنية في الأردن، هو الجسم الرئيس الذي يقاوم التطبيع مع إسرائيل، ولهذه الغاية، علق العلم الإسرائيلي عند مدخل مكاتبه مع وجود دلائل على حذاء، من أجل دعوة كل من يدخل إلى الدوس على علم إسرائيل.

#إسرائيل #الأردن وزارة الخارجية:

إسرائيل رفعت احتجاجا شديد اللهجة على هذا التصرف الأردني.

وتم استدعاء ممثل السفارة الأردنية للاحتجاج أمامه غدا في مقر وزارة الخارجية في أورشليم القدس. سفارة إسرائيل في عمان قدمت الاحتجاج.

كما أن احتجاجا قدم لسفير الاردن في تل أبيب غسان المجالي. pic.twitter.com/l2u7MnWBXv — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 29, 2018