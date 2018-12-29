مستشار الأمن الوطني العراقي يلتقي الأسد وينقل له رسالة من عبدالمهدي (فيديو)

التقى مستشار الأمن الوطني العراقي، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، وسلّمه رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وذكر بيان لمكتب الفياض أن “رسالة عبدالمهدي للأسد تضمنت تطوير العلاقات بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق بينهما على الأصعدة كافة، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتعاون القائم بهذا الخصوص، ولا سيما على الحدود بين البلدين”.

وبحسب البيان، شدد الرئيس السوري خلال اللقاء على أن “العلاقات الجيدة مع العراق، والتعاون القائم في مكافحة الإرهاب، شكّلا عامل قوة لكلا البلدين في حربهما على الإرهاب”

وأشار البيان إلى أن “اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على ضرورة تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والسوري”.