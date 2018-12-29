بزعم القضاء على داعش.. إيران تقول إنها سحبت مستشاريها العسكريين من العراق

كشف إيرج مسجدي السفير الإيراني في بغداد، أن بلاده قررت سحب “المستشارين العسكريين” من العراق، وذلك بعد هزيمة تنظيم “داعش” هناك.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، اليوم السبت عن مسجدي قوله خلال اجتماعه مع عدد من النشطاء والإعلاميين العراقيين مساء الجمعة، إن إيران سحبت كافة المستشارين العسكريين، بعد انتهاء تهديد تنظيم داعش الكبير للعراق.

وبيَّن المسؤول الإيراني، أن “النصر الذي تحقق في العراق العام الماضي، ضد الجماعة الإرهابية (داعش)، كان سببا رئيسًا بسحب المستشارين العسكريين”.

وفيما برر السفير مسجدي، إرسال بلاده المستشارين العسكريين بداية دخول تنظيم داعش إلى العراق العام 2014 بزعم مكافحة التنظيم، انتقد استمرار التواجد العسكري الأمريكي في العراق.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت الحكومة العراقية إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش بشكل كامل بعد صراع استمر ثلاث سنوات وانتهى بتحرير مدينة الموصل التي كانت المعقل الرئيس لتنظيم داعش.

ووسعت طهران وجودها العسكري بذريعة محاربة تهديد تنظيم داعش، وأسست فصائل شيعية مسلحة في العراق تُدين بالولاء للحرس الثوري الإيراني.