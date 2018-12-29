ميركل وبوتين يتفقان على المضي بالمسار السياسي في سوريا

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة المضي قُدمًا في المسار السياسي من أجل تسوية الصراع في سوريا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريك ديمر، في بيان، إن ميركل وبوتين، تباحثا هاتفيًّا حول الوضع الدولي، ولاسيما سوريا وأوكرانيا.

ولفتت إلى أن الزعيمين بحثا مسألة تشكيل اللجنة المعنية بإعادة صياغة الدستور السوري، وإعلان الولايات المتحدة أنها ستسحب قواتها من سوريا.

وأردفت أن ميركل وبوتين اتفقا على ضرورة المضي قُدمًا في المسار السياسي من أجل تسوية الصراع في سوريا.

وفي شأن آخر، لفتت المتحدثة إلى ترحيب ميركل باتفاق مجموعة الاتصال الثلاثية، في الـ27 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، التي تشهد نزاعًا بين الحكومة وانفصاليين موالين لروسيا.