استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال على حدود غزة

استُشهد شاب فلسطيني، وأُصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة “استشهاد كرم محمد نعمان فياض 26 عامًا متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها مساء اليوم شرق خان يونس جنوب القطاع”، مشيرة إلى “إصابة 6 مواطنين خلال المواجهات”.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قررت إلغاء فعاليات مخيم العودة شمال قطاع غزة اليوم فقط بسبب إغلاق الطرق نظرًا لاستمرار تساقط الأمطار، وفق قناة الأقصى.

ويشارك مئات الفلسطينيين كل جمعة في مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ انطلاقها في 30 آذار/ مارس الماضي.