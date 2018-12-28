الجيش السوري يدخل منبج ويرفع العلم فوقها (فيديو)

قال الجيش السوري اليوم الجمعة في بيان، إنه دخل منطقة منبج، للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن حثت وحدات حماية الشعب الكردية حكومة الرئيس بشار الأسد على حماية المدينة من الهجمات التركية.

وقال الجيش في بيان “تضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في المنطقة”.

ولم يتضح ما إذا كانت القوات الحكومية قد انتشرت في المدينة التي تمركزت فيها قوات أمريكية وأقامت قاعدة في وقت سابق هذا العام.

وسارعت روسيا إلى الترحيب بعودة المناطق الكردية لسيطرة الحكومة السورية، بعد بعد إعلان الجيش مباشرة.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية دعت في وقت سابق من اليوم حكومة الرئيس بشار الأسد، للسيطرة على بلدة منبج لحمايتها من تهديد الهجمات التركية.

وأوضحت الوحدات، أن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم داعش في شرق سوريا.

وقال بيان وحدات حماية الشعب: “ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضًا و شعبًا و حدودًا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط و حماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية”.