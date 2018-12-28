قُبيل احتجاجات الجمعة.. حملة اعتقالات واسعة وسط قادة المعارضة السودانية

قالت لجنة من منظمات المجتمع المدني في بيان لها، إن السلطات السودانية ألقت القبض على 9 على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة متوقعة بعد صلاة الجمعة.

وكشف بيان للجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات، إن السلطات داهمت اجتماعًا لزعماء المعارضة في الخرطوم.

وأضاف أنهم اعتقلوا 9 من بينهم الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف، وكذلك قياديين من حزب البعث والحزب الناصري.

ونفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بهذه الاعتقالات.

ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع خرجت ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة.

وكشفت البيانات الرسمية أمس الخميس أن ما لا يقل عن 19 شخصًا قُتلوا في الاحتجاجات منهم جنديان.