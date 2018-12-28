كيف علّقت إيران على زيارة ترامب “السرية” إلى العراق؟

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئة إلى العراق بأنها “خارجة عن الأعراف الدبلوماسية، وتدل على عدم احترام السيادة العراقية”.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريحات صحفية، إنه ورغم التدخلات الأمريكية “التی لا تحصى ونفقاتهم بالآف ملیارات الدولارات”، إلا أن “رئيسهم مضطر لیدخل أرض إحدى دول المنطقة بصورة سریة تمامًا أو بالأحرى بلصوصیة وتحت أشد الإجراءات الاستخباریة – الأمنیة”.

وأضاف بأن “كافة دول المنطقة ستدرك قريبًا بأن استتباب الاستقرار والأمن بالمنطقة غیر ممكن دون الاعتماد على مصادرها وطاقاتها الداخلیة والإقلیمیة والدولیة”، لافتًا إلى أن “القوات الأجنبیة ستضطر لمغادرة المنطقة كلها عاجلًا أم آجلًا”.

وأثارت زيارة ترامب المفاجئة إلى العراق جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، ففي وقت اعتبرها فريق بأنها انتهاك لسيادة البلاد، أكد آخرون بأنها تأتي ضمن سياقات معمول بها في أغلب دول العالم.

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي في العراق دون لقاء المسؤولين هناك، كما هو الحال أيضًا في ألمانيا، حيث زار قاعدة عسكرية هناك.