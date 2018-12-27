رغم قساوة الطقس.. أردنيون يتظاهرون ضد سياسات الحكومة (فيديو)

اتجه مئات الأردنيين، مساء اليوم الخميس، إلى الدوار الرابع في قلب العاصمة الأردنية عمّان، محتجين على سياسات الحكومة الأردنية، وعلى رأسها الاقتصادية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة مستشفى الأردن، بالقرب من الدوار، الذي يقع بقربه مقر الحكومة الأردنية، رغم سرعة الرياح وغزارة الأمطار وبرودة الطقس.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن “معتقلي الحراك”، وبإسقاط قانوني ضريبة الدخل، والجرائم الإلكترونية، ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وتوسيع رقع المشمولين بالعفو العام، وفقًا لما ذكرتهُ وسائل إعلام محلية وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.