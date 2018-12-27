ردًا على لافتة قطرية “مسيئة”.. نقيب الاتحاد التونسي للشغل يهاجم الدوحة

هاجم الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، دولة قطر؛ على خلفية حادثة الحملة التي أطلقتها مؤسسة قطر الخيرية، واعتبرت مسيئة للتونسيين.

وقال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال ندوة الإطارات النقابية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، اليوم الخميس، إن قطر “ليست دولة بل قرية”، معتبرًا أنها “سبب الخراب في عدة مجالات في تونس وغيرها”، حسب تعبيره.

وأضاف الطبوبي أن “قطر تضع لافتة تصف تونس بأنها تحت الصفر، وكأننا نتسول أو نستجدي الشفقة”.

وتابع ذات المصدر: “نحن شامخون ونمتلك عزة النفس .. لكنكم فرطتم في ثرواتنا للأمريكان وللصهاينة”، حسب تعبيره.

وأثارت لافتة لجمع التبرعات، عُلقت في عدد من الأسواق التجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، السبت الماضي، استياءً كبيرًا لدى التونسيين؛ بسبب مضمونها الذي اعتُبر مسيئًا لتونس.

ونشرت مؤسسة قطر الخيرية، في إطار حملتها “تحت الصفر” لجمع تبرعات للمحتاجين في فصل الشتاء، صورة امرأة وسط الثلوج مصحوبة بعبارة “بمئة ريال قطري تمنح الدفء لتونس”.

وسارعت المؤسسة القطرية بإزالة اللافتة؛ بعد سيل من الانتقادات، مؤكدة في بلاغ لها، أنها “أعطت توجيهاتها لوقف الإعلانات الخاصة بهذه الحملة، واعتبرت أن ما ورد في الإعلان لم يكن أبدًا الهدف منه الإساءة لجمهورية تونس أو شعبها الكريم”.