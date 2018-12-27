نتنياهو يحذر حماس من التصعيد خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية

ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، نقلًا عن مصادر أمنية مصرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أرسل رسائل لحركة حماس من خلال مصر، يحذرها فيها من التصعيد خلال فترة إجراء الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب من مصر التوصل إلى حالة من الهدوء طويل المدى مع قطاع غزة، والابتعاد عن التصعيد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القناة، أرسل نتنياهو رسالة تهديد لحماس، بردٍ عسكري قوي في حال حدوث أي تصعيد، كون المرحلة القادمة ستكون حسّاسة وحاسمة بالنسبة لإسرائيل.

وتوقّعت القناة العبرية، أن يصل وفدٌ أمني مصري، خلال الأيام القليلة القادمة إلى قطاع غزة، من أجل الاجتماع برئيس المكتب السياسي لحماس وعدد من قادة الفصائل.

وتشهد المرحلة المقبلة، انتخابات إسرائيلية مقررة بعد أن حل الكنيست نفسه، تمهيدًا لبدء حملات انتخابية تتقارع فيها الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.