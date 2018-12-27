روسيا: الأسد له شعبية كبيرة وسيفوز قي الانتخابات القادمة

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد يتمتع بشعبية كبيرة، وإنه مرشح للفوز في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري عندما تنتهي ولايته عام 2021.

وذكر نائب وزير الخارجية، مياكائيل بوجدانوف، لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن روسيا ترحب بعودة التقارب بين سوريا والدول العربية متوقعًا إعادتها للجامعة العربية.

وأضاف:”أعتقد أن الأسد يتمتع بشعبية كبيرة… والحقيقة أنه لولا تمتعه بشعبية فستكون نتيجة التطورات التي حدثت في السنوات السابقة مختلفة.”

وفي رده على سؤال للوكالة عما إذا كان يعتقد بأن الأسد سيفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2021، أجاب:”بالطبع أعتقد ذلك.”

وفاز الأسد بالانتخابات الرئاسية عام 2014، ويسعى حاليًّا إلى بسط سيطرته على كامل الأراضي السورية، بعد تحقيقه انتصارات عسكرية ضد المعارضة بمساعدة القوات الروسية والإيرانية وميليشيات شيعية حليفة.

وأشار بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، إلى أن موسكو ترحب بعودة التقارب بين سوريا وبعض الدول العربية، ومنها الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق الأسبوع الماضي.

وقال:”أعتقد أن الدول العربية تدرك الآن بأن قرار إبعاد سوريا لم يكن له أي فائدة، ونحن نعتقد أنه من المهم أن تعود العلاقات بين سوريا والعرب.”

وردًا على سؤال بشأن تواجد القوات الإيرانية والمليشيات الأجنبية في سوريا رأى بوجدانوف، “أنه في حال عودة السيادة ووحدة الأراضي السورية، فإنه لن يكون هناك أي سبب لوجود مثل تلك القوات.”

وأعرب عن استعداد موسكو للتوسط بين دمشق والأكراد شمال سوريا، من أجل عودة قوات النظام إلى تلك المناطق، وانسحاب القوات التركية منها.