بعد أيام من الاحتجاجات.. الشرطة السودانية تعلن عودة الهدوء لكل ولايات البلاد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية، اللواء هاشم على عبدالرحيم، مساء الأربعاء، عودة الهدوء إلى جميع ولايات البلاد.

وقال هاشم في بيان صحفي، إن “الأحوال الأمنية هادئة في كل الولايات (18ولاية)، وإنه لم ترد أية بلاغات عن أحداث شغب أو احتجاجات”.

وأشار إلى أن”الولايات تشهد هدوء تامًا بما فيها الخرطوم، وأن دوائر الشرطة لم تسجل أية أحداث”.

ومنذ الـ19 من الشهر الجاري، شهدت 13 ولاية سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، أن عدد القتلي 8، فيما تقول المعارضة إن عددهم بلغ 22 قتيلًا.

ويوم الثلاثاء، أعلنت منظمة العفو الدولية، أن عدد القتلى في احتجاجات السودان بلغ 37 شخصًا.‎