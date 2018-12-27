عقب حل “التشريعي” الفلسطيني.. تشكيل مرتقب لـ”حكومة منظمة التحرير” بدون “حماس”

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن هناك عددًا من الخطوات التي ستعقب حل المجلس التشريعي، من بينها تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حماس لن تكون جزءًا منها.

وأضاف مجدلاني، خلال لقاء على التلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن “حكومة منظمة التحرير ستقود المرحلة للوصول إلى انتخابات برلمان دولة أو مجلس تأسيسي، والتي سيصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا لتحديد موعد إجرائها”.

وتابع أن “الفائز في الانتخابات سيشكل حكومة فلسطينية في ضوء ائتلاف الكتل البرلمانية التي تنشأ داخل البرلمان أو المجلس التأسيسي”.

وقال:” بدأنا خطوات عملية باتجاه تفكيك كل الاتفاق الانتقالي وتبعاته بما في ذلك السلطة التنفيذية”.

وأضاف أن “موقع الرئيس عباس غير قابل للنقاش، كونه قبل أن يكون رئيس السلطة، فهو رئيس الدولة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”.

وختم حديثه بالقول: “ما دام اتخذنا قرارًا بالانتقال من المرحلة الانتقالية إلى الدولة، عمليًا يجب استعادة كل الصلاحيات لدولة فلسطين، أي منظمة التحرير المعترف بها دوليًا وعربيًا كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني”.