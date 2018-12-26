العراق.. اتفاق لاستئناف التعاون بين الجيش و”البيشمركة”‎

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، توصلها لاتفاق مع قوات إقليم كردستان (البيشمركة)، لاستئناف التعاون بينهما والانتشار المشترك شمال البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن الجانبين توصلا إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد في العاصمة بغداد، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي.

ويأتي اتفاق اليوم بعد تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل على نحو واضح، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتمثل عودة “البيشمركة” إلى المناطق المتنازع عليها أحد أبرز مطالب القوى السياسية في إقليم كردستان.

لكن وزارة الدفاع لم تذكر صراحة في بيانها إذا كانت “البيشمركة” ستعود إلى تلك المناطق من عدمه.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا على “تحديد مراكز تنسيق مشتركة بين الطرفين ومسك الأرض بصورة مشتركة وعدم السماح بتسلل الإرهابيين، وضمان سير عمل القطعات العسكرية بالتعاون مع قوات البيشمركة”.

ونقل البيان عن الغانمي قوله إنه من الضروري “التعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد بين أبناء البلد، الأمر الذي يصب في مصلحة أمن واستقرار وسيادة العراق”.

وكان الجيش العراقي والبيشمركة يديران أمنيًا المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل قبل أن يجتاح تنظيم “داعش” الإرهابي شمال وغربي البلاد، عام 2014.

وآنذاك أوشك الجيش على الانهيار، وانسحب من مناطق النزاع، وملأت “البيشمركة” الفراغ الذي خلّفه، وحالت دون تقدم “داعش” في المنطقة.

وتوترت العلاقة بين الجيش و”البيشمركة” بدرجة غير مسبوقة، إثر إجراء الإقليم، العام الماضي، استفتاء باطلًا للانفصال عن العراق، ما دفع بغداد إلى استعادة مناطق النزاع من “البيشمركة”، عبر اشتباكات محدودة بينهما.

واستغل “داعش” التوتر بين الجيش العراقي و”البيشمركة” وأوجد لنفسه موطئ قدم في مناطق التماس بينهما، وهي تشبه إلى حد كبير “أرضًا محرمة” بين جيشين.