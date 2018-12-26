فلسطين تعتزم تقديم طلب لعضوية دائمة بالأمم المتحدة

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه سيشرع بتقديم طلب دولة فلسطين دائمة العضوية في الأمم المتحدة، خلال زيارته إلى نيويورك منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضح المالكي، في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، اليوم الأربعاء:” أن تقديم طلب الدولة دائمة العضوية سيكون لمجلس الأمن الدولي”، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم خلال تسلمه لرئاسة مجموعة (الـ77 الصين).

من ناحية أخرى، قال المالكي إنه سيتوجه لمجلس الأمن بـ”طلب إدانة الاستيطان وفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل محكمة الجنايات الدولية، وإنه في حال فشل تمريره سيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام”.

ويأتي ذلك في ظل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في إطار حملة تهويدية تطال جلّ الأراضي الفلسطينية.

وتسعى السلطة الفلسطينية، لطرق الأبواب الرسمية الدولية كافة، ومخاطبة كل المنظمات العالمية بهدف الضغط على إٍسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها ومحاولة إجبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التراجع عن قراره القاضي بأن القدس عاصمة موحَّدة لإسرائيل، متجاهلاً الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية.