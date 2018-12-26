ديبكا: انفجارات ضخمة هزت جنوب حيفا ليل الثلاثاء

أفاد موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي، أن انفجارات ضخمة هزت مناطق جنوب مدينة حيفا الفلسطينية ليلة أمس الثلاثاء، وأنها قد تكون ناجمة عن إطلاق الجيش الإسرائيلي صواريخ، لاعتراض صاروخ أطلق من الأراضي السورية.

وأشار الموقع في نبأ عاجل مساء أمس إلى أن دوي الانفجارات سمع في مناطق الساحل والتلال المحيطة بمدينة حيفا، بما فيها حاضرة وزشرون وياكوف وسيزيريا.

ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن وقتها أنه قام بإطلاق صواريخ أرض جو، لاعتراض صاروخ أطلق تجاه فلسطين المحتلة من سوريا، دون وقوع أية إصابات على حد تعبيره.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية قولها إن الطائرات الإسرائيلية نفذت مساء أمس غارات “واسعة” ضد ثلاثة مخازن أسلحة تابعة للقوات الإيرانية ومليشيا حزب الله الحليفة جنوب دمشق، وإنها نفذت من الأراضي اللبنانية.

وكان تلفزيون النظام السوري أعلن مساء أمس أن الدفاعات الجوية تصدت “لأهداف معادية” في سماء ريف دمشق الغربي.

وأوضح التلفزيون أن “العدوان شُنَّ من فوق الأراضي اللبنانية، وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية”، دون تفاصيل.