قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابين فلسطينيين شمال القدس

أقدمت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على اختطاف شابين فلسطينيين، كانوا يتواجدون بالقرب من أحد المنازل في مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعض المناطق بمدينة القدس، وشنت هجمة على مخيم قلنديا وداهمت عددا من المنازل، في حين اختطفت القوة الخاصة الشابين واقتادتهما إلى داخل حاجز قلنديا العسكري.

وأغلق الجيش الإسرائيلي، حاجز قلنديا العسكري لأكثر من ساعة، بعد إلقاء شبّان فلسطينيين الحجارة على جنود الاحتلال.

في وقت سابق، ذكر موقع 0404 العبريّ، أنه منذ صباح الثلاثاء، جرت 7 عمليات إلقاء الحجارة، على طريق غوش عتصيون-القدس، دير أبو مشعل، ترمسعيا.

وزعم الموقع العبريّ، أن حافلة إسرائيلية تضرر جراء رشقها بالحجارة أثناء مرورها في طريق قرب بلدة حزما بالقدس، فيما ألقيت زجاجة حارقة صوب سيارة أخرى في منطقة العروب بالخليل.