الطيران الإسرائيلي ينفذ “غارات وهمية” بمناطق لبنانية

أعلنت بيروت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ، مساء الثلاثاء، “غارات وهمية” في عدة مناطق جنوب لبنان وفي البقاع شرق البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن “مقاتلات حربية إسرائيلية، تنفذ منذ العاشرة إلا عشر دقائق من مساء اليوم (18.50 تغ)، غارات وهمية وعلى علو منخفض في أجواء النبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان”.

وأضافت أن “الطائرات المعادية ألقت بالونات حرارية أثناء تحليقها في سماء صور ومنطقتها (شرق)”.

وأشارت إلى أن “طائرات العدو خرقت أجواء المنطقة من البحر، وعبرت على أكثر من دفعة باتجاه النبطية وإقليم التفاح (جنوب)”.

وحتى الساعة 21.20 تغ، لم تعقب السلطات الإسرائيلية على ما ذكرته الوكالة اللبنانية.

غير أنه في وقت سابق، أعلن تلفزيون النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت “لأهداف معادية (في إشارة للطيران الإسرائيلي)” في سماء ريف دمشق الغربي.

وأوضح التلفزيون أن “العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية”، دون تفاصيل.