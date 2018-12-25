العراق.. تجدد الاحتجاجات في البصرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية (صور وفيديو)

تجددت المظاهرات الشعبية الغاضبة في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، وأسلوب الإدارة المحلية.

وطالب المحتجون بحل مجلس البصرة وإقالة المحافظ، وتقديمه للقضاء وتنصيب محافظ مستقل، بإمكانه توفير الخدمات الأساسية، كالماء الصالح للشرب، وفق النشطاء.

وأضاف الناشطون، أن “المتظاهرين قطعوا شارع الجبيلة وسط المحافظة باستخدام إطارات السيارات المشتعلة بالنيران؛ تعبيرًا عن غضبهم”.

وكان متظاهرون عراقيون غاضبون، قد اقتحموا، الجمعة الماضية، مبنى الحكومة المحلية وسط محافظة البصرة، فيما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم.

وتجدَّدت احتجاجات البصرة، منذ أيام؛ للضغط على حكومة عادل عبدالمهدي لتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للمتعطلين، فيما تشهد التظاهرات أعمال عنف بين الحين والآخر، بين المحتجين والقوات الأمنية.

وخلال شهر تموز/ يوليو الماضي، شهدت محافظة البصرة النفطية، اضطرابات واسعة، بعد تحول التظاهرات إلى أعمال عنف وفوضى، إذ قام محتجون غاضبون بإحراق مبانٍ حكومية وعدة مقار لأحزاب سياسية، فضلًا عن اقتحام القنصلية الإيرانية، وإضرام النيران فيها، فيما أدَّت تلك الاحتجاجات إلى سقوط المئات بين قتيل وجريح.