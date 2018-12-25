جامعة عراقية تفصل 3 طلاب إثر رفع صورة لصدام حسين‎ (فيديو)

قررت جامعة الأنبار غربي العراق، الثلاثاء، فصل 3 من طلابها على خلفية رفعهم صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين داخل الحرم الجامعي.

ورفع الطلبة الصورة، أمس الإثنين خلال حفل أقيم بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس الجامعة الحكومية في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

وقال رئيس الجامعة خالد الجغيفي، إن “جامعة الأنبار قررت فصل 3 من طلاب كلية الزراعة؛ وذلك بعد رفعهم صورة صدام حسين داخل الكلية خلال الحفل”.

وأضاف الجغيفي، أن “القرار يأتي بعد تحقيق الجامعة مع الطلبة، حيث شمل القرار أيضًا إيقاف عدد آخر من الطلبة (لم يحدده) عن الدراسة بالجامعة لمدة عام”.

وأكد الجغيفي، أن “المقصرين من الطلبة واللجان المشرفة على الحفل سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أيضًا”.

وأثار حادث رفع صورة صدام حسين في الحفل ردود فعل غاضبة لدى الكثير من العراقيين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وحكم صدام حسين العراق من العام 1979 حتى الإطاحة به من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية العام 2003، واعتقل في العام نفسه.

وأعدم صدام حسين، فجر يوم عيد الأضحى العام 2006، إثر إدانته بالمسؤولية عن “أعمال قتل جماعية” خلال فترة حكمه.