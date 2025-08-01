الصحة اللبنانية تعلن حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية الأخيرة

قُتل 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت لبنان، ليل الخميس، وفق ما أحصته وزارة الصحة الجمعة.

جاء ذلك، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي استهدافه "بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله" في شرق لبنان وجنوبها.

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وأوردت وزارة الصحة أن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أدت إلى سقوط 4 شهداء"، دون أن توضح مكان مقتلهم بالتحديد.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، ذكرت أن ضربات جوية عدة استهدفت منطقة البقاع (شرق)، وكذلك جنوب لبنان.

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وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أكثر من عام من الأعمال العسكرية، بينها شهران من الحرب المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل.





