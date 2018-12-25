عقب جنازة الزرقي.. اندلاع مواجهات جديدة بين الأمن ومحتجين في تونس

عقب جنازة الزرقي.. اندلاع مواجهات جديدة بين الأمن ومحتجين في تونس

المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

اندلعت مواجهات جديدة، الثلاثاء، بين الأمن التونسي ومحتجين شاركوا في جنازة المصور الصحفي عبدالرزاق الزرقي، الذي أحرق نفسه؛ احتجاجًا على سوء وضعه الاجتماعي، في محافظة القصرين.

وبعد انتهاء مراسم الجنازة، طوق المحتجون مقر المحافظة، ورشقوها بالحجارة، قبل أن تتدخل عناصر الأمن؛ في محاولة لتفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع.

كما أحرق المحتجون عجلات مطاطية قرب مقر المحافظة، التي تقوم العناصر الأمنية بحراستها بشكل مشدّد، بعد وصول تعزيزات أمنية مكثفة إليها.

وكان الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، سفيان الزعق، قد أكد أن المواجهات التي حصلت بين المحتجين والأمن، مساء الإثنين، أسفرت عن إصابة 6 أمنيين وإيقاف 9 محتجين.

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