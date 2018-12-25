البشير يتوعد بكشف ومحاسبة “مطلقي شائعات” القبض عليه

هاجم الرئيس السوداني عمر البشير، من وصفهم بـ”العملاء والخونة والمندسين، الذين روجوا لشائعة القبض عليه وسجنه”.

وتعهد البشير في لقاء جماهيري، يوم الثلاثاء، في مدينة “ود الحداد” بولاية الجزيرة، بأنه “سيتم كشفهم واحدًا واحدًا ومحاسبتهم”.

وقال البشير، إن السودان “رفض كثيرًا من المشروعات التي تمس عزته وكرامته، لذلك يحاربوننا لأننا متمسكون بديننا وعزتنا وكرامتنا، ولا نبيعها بقمح أو دولار أو يورو”.

وأشار إلى أن “البعض حاول استغلال الضائقة واندس وسط الناس؛ لتخريب ما بناه الآخرون؛ خدمة لأعداء السودان”، داعيًا المواطنين لعدم الالتفات إلى “الشائعات”.

ويعد هذا ثاني تصريح للبشير خلال يومين، حول الاحتجاجات التي بدأت، الخميس الماضي، في عدد من مدن السودان؛ بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وموجة الغلاء وشح النقود والخبز والوقود.

وتعهد الرئيس السوداني، أمس الإثنين، بإجراءات اقتصادية عاجلة، تحفظ كرامة المواطن السوداني وتعيد الثقة في النظام المصرفي.