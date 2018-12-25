بينت يتعهد بمعارضة أي مبادرة تقضي بإقامة دولة فلسطينية

قال وزير التربية والتعليم، وزعيم حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينت، أنه سيعارض أي مبادرة يتم طرحها، تتضمن إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت خطة السلام التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت، أضاف بينت:” أن حزبه سيرفض أي حل من شأنه أن ينتهي بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية”، مشيراً إلى أنه لا يملك تفاصيل حول خطة السلام “صفقة القرن” التي سيطرحها ترامب.

وبحسب الصحيفة، يؤيد بينت تشكيل حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن يحكموا مناطق معينة، دون أن تتدخل إسرائيل في الحكم المدني أو الاقتصادي الخاص بالفلسطينيين.

في وقت سابق، أكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تنوي تأجيل إعلان خطتها المقترحة، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والمعروفة بـ “صفقة القرن”، إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اتفاق الأحزاب المُشاركة في الحكومة الإسرائيلية، على الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، ستجري على ما يبدو في التاسع من إبريل / نيسان القادم.