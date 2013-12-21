"داعش" تقتل عميدا في الجيش العراقي

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ضابط عراقي يُقتل في منطقة الأنبار في العراق بواسطة تفجير، إضافة إلى مجموعة من العسكريين الذين كانوا معه.