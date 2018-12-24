داعش يخطف 16 شخصًا في محافظة كركوك العراقية

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية الإثنين، بأن تنظيم داعش اختطف 16 مدنيًا واقتادهم إلى جهة مجهولة مع عدد من الآليات الزراعية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر قوله: إن تنظيم داعش اختطف 13 مدنيًا في ناحية الرشاد جنوب محافظة كركوك، مع ثلاث آليات زراعية.

يأتي ذلك بعد ساعات على اختطاف تنظيم داعش3 مواطنين أكراد خلال هجوم شنه على قرية ضمن حدود مدينة داقوق، جنوب كركوك.

وقال حاجي عادل نائب مسؤول المركز الثاني لتنظيمات كركوك لوسائل إعلام كردية، إنه في الساعة السابعة من مساء اليوم، هاجم تنظيم داعش قرية “جنكلاو” التابعة لمدينة داقوق، واختطف 3 من مواطني القرية.

وأضاف عادل، أن القوات الأمنية لم تصل الى منطقة الهجوم الى الآن، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش هاجم تلك المنطقة أكثر من مرة، واستهدف المدنيين فيها”.

وتشهد تلك المناطق بين الحين والآخر هجمات يشنها تنظيم داعش، ويستهدف فيها المواطنين, وتطلق القوات الأمنية بين الحين والآخر عمليات عسكرية للقضاء على خلايا داعش المتبقية في تلك المناطق.

ولم يصدر عن الجهات العراقية المختصة حتى كتابة هذا الخبر أي تعليق بشأن تلك التطورات.