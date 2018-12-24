البرلمان العراقي يوافق على تعيين وزيرين إضافيين في حكومة عبدالمهدي

وافق البرلمان العراقي، يوم الإثنين، على تعيين وزيرين جديدين في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لكن استمرار الانقسامات السياسية أعاق محاولاته لاستكمال تشكيل حكومته، فظلت حقائب الدفاع والداخلية والعدل شاغرة.

وحالت الخلافات الشديدة بين كتلة “الإصلاح”، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وكتلة “البناء” بزعامة هادي العامري، دون استكمال تشكيل الحكومة، الذي يشمل 22 وزيرًا.

وكان من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على آخر 5 مناصب وزارية شاغرة، لكنهم وافقوا فقط على شيماء خليل وزيرة للتعليم، ونوفل موسى وزيرًا للهجرة، قبل أن تعم الفوضى خلال الجلسة.