في أول زيارة خارجية له.. رئيس الوزراء الأردني في تركيا غدًا

يبدأ رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، غدًا الثلاثاء، زيارة رسمية لتركيا، هي الأولى له، منذ تكليفه في يونيو/حزيران الماضي.

ويرافق الرزاز في زيارته، التي تستمر ليوم واحد، وفد وزاري مكون من 3 وزراء هم الخارجية والعدل والصناعة والتجارة.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن “زيارة دولة الرئيس لتركيا تأتي من حرص المملكة على الاستمرار بالنهوض بمستوى العلاقات بين البلدين”.

وتابعت: “ستتناول زيارة الرئيس بحث الآليات والسبل المناسبة؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتركيا”.

من جهته، قال سفير أنقرة لدى عمان، مراد قرة غوز: “نتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء الرزاز والوفد الوزاري المرافق له في تركيا”.

وأضاف: “هذه هي أول رحلة خارجية يقوم بها رئيس الوزراء منذ توليه منصبه، ما يجعل هذه الزيارة أكثر خصوصية”.

وأوضح أن الرزاز سيلتقي خلال الزيارة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعددًا من كبار المسؤولين الأتراك.

وتابع: “يسعدنا مساعدة الأردن في حربه ضد الفساد بتسليمه مؤخرًا مطلوبًا أردنيًّا تم القبض عليه في تركيا”.

وسلمت السلطات التركية، الأردن، الاثنين الماضي، عوني مطيع، المتهم الرئيس في قضية الفساد الكبرى المعروفة بمصنع السجائر.

وأشار قرة غوز إلى أن الزيارة ستتضمن الحديث عن “التطورات الجارية في المنطقة وأهميتها، والاقتصاد والتجارة”.