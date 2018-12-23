الخارجية السودانية تستدعي السفير الكويتي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية مساء الأحد، أنها استدعت سفير الكويت لدى الخرطوم، بسام مبارك القبندي، على خلفية طلب الأخير من مواطني بلاده عدم زيارة السودان ودعوة المتواجدين هناك للمغادرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها “استدعت السفير القبندي على خلفية ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية حول طلب السفارة الكويتية من مواطنيها مغادرة البلاد وتجنب زيارتها”.

وأضافت أن السفير الكويتي “برر طلبه أمام الوزارة بأن الإجراء لم يكن مقصودًا منه أي إشارات ذات بعد سياسي، أو أن الأوضاع في السودان غير آمنه”.

وأشار إلى أنه “قصد تنبيه بعض المواطنين الكويتيين الذين يأتون إلى السودان دون علم السفارة؛ لممارسة أعمال خيرية أو للصيد أو لقضايا خاصة بهم، بأن ثمة أحداثًا في بعض الولايات؛ حتى لا تتعرض حياتهم للخطر”.

واندلعت مؤخرًا في عدة مدن سودانية مظاهرات شعبية احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وقد شهدت بعض المناطق أعمال عنف أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، في حين قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا.