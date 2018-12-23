إسرائيل تحتجز وزير الزراعة الفلسطيني خلال توجهه إلى الخليل

احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان، شرق مدينة رام الله، أثناء توجهه إلى مدينة الخليل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت مركبة الوزير سلطان، واقتادته تحت تهديد السلاح إلى مدخل مستوطنة (جفعات أساف) المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله”.

وأشار البيان إلى أن القوة العسكرية، تعمدت الإساءة للوزير، بينما باشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، قبل أن تستولي على جهاز الإنذار الخاص بالمركبة.

وتنتشر الحواجز الإسرائيلية في بين طرقات كافة محافظات الضفة الغربية، بزعم البحث عن مطلوبين لجهاز الأمن الإسرائيلي.

وتشن سلطات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمات متواصلة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بشكل يومي ومتكرر.