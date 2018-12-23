عقب 5 أيام من الاحتجاجات.. الجيش السوداني يؤكد “التفافه” حول البشير

أكد الجيش السوداني، مساء يوم الأحد، “التفافه حول قيادته ممثلة برئيس الجمهورية عمر البشير القائد الأعلى للجيش”.

وشدد الجيش في بيان “حرصه على مكتسبات الشعب وأمن وسلامة المواطن في دمه وعرضه وماله”.

وأكد أنه “يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة تشمل القوات المسلحة، والشرطة، والدعم السريع، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني”.

وأوضح أن “قيادات الجيش تلقت خلال اجتماعها الدوري بوزارة الدفاع، الأحد تنويرًا شاملًا حول الأحداث الجارية في البلاد”.

وتشهد مدن سودانية منذ الأربعاء مظاهرات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بحسب ما أعلنته السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا.