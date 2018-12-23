القيادي في “حماس” محمود الزهار يلتقي ظريف في طهران

التقى القيادي في حركة “حماس“، ورئيس كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة للحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمود الزهار، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية في إيران، أن الزهار والوفد المرافق له التقوا ظريف، السبت، في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بطهران.

وتناول اللقاء قضية فلسطين إلى جانب قضايا إقليمية أخرى، بحسب “الأناضول”.

كما التقى الزهار على هامش زيارته لطهران، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وكان الزهار قد التقى، أمس، رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.